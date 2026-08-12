बीएड सेमेस्टर तीन की परीक्षा 19 से
धनबाद में बीबीएमकेयू के बीएड सेमेस्टर तीन की परीक्षा 19 अगस्त से शुरू होगी। रेग्यूलर सत्र 2024-26 और एक्स रेग्यूलर 23-25 के छात्रों के लिए परीक्षा 19 और 21 अगस्त को होगी। विवि ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें धनबाद और बोकारो के छात्र शामिल होंगे।
धनबाद। बीबीएमकेयू के बीएड सेमेस्टर तीन रेग्यूलर सेशन 2024-26 व एक्स रेग्यूलर 23-25 के छात्रों की परीक्षा 19 अगस्त से शुरू होगी। परीक्षा 19 व 21 अगस्त को ली जाएगी। विवि परीक्षा विभाग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। धनबाद व बोकारो के छात्र परीक्षा में शामिल होंगे।
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