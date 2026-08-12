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यूजी सेमेस्टर पांच की प्रायोगितक परीक्षा 13 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के बीबीएमकेयू ने यूजी सेमेस्टर 5 के छात्रों के लिए प्रायोगिक परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। 13 अगस्त को धनबाद और बोकारो के छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र निश्चित किए गए हैं। भूगोल के छात्रों के लिए आरएस मोर कॉलेज और एसएस कॉलेज चास में केंद्र स्थापित किया गया है।

यूजी सेमेस्टर पांच की प्रायोगितक परीक्षा 13 को

धनबाद। बीबीएमकेयू ने यूजी सेमेस्टर पांच एक्स रेग्यूलर सत्र 20-23 व 21-24 के छात्रों का प्रायोगिक परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। 13 अगस्त को धनबाद के छात्रों का सेंटर पीके राय कॉलेज तथा बोकारो के छात्रों का सेंटर चास कॉलेज में बनाया गया है। आरएस मोर कॉलेज व एसएस कॉलेज चास में भूगोल कोर का सेंटर बनाया गया है।

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