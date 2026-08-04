बीबीएमकेयू में पीजी के एक वर्षीय कोर्स को मंजूरी
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधारों को मंजूरी दी गई है। पीजी वन ईयर रेगुलेशन-2026 और नए डिजर्टेशन नियम लागू किए गए हैं। छात्रों को द्विभाषी प्रश्नपत्र और अधिक विषय चयन का विकल्प भी मिलेगा।
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) में नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप शैक्षणिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बुधवार को कुलपति प्रो. राम कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पीजी वन ईयर रेगुलेशन-2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही यूजी और पीजी पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, डिजर्टेशन और विषय चयन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। विश्वविद्यालय का मानना है कि इन बदलावों से आगामी शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक वर्षीय और दो वर्षीय पीजी कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग रेगुलेशन और पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। एक वर्षीय पीजी कोर्स में प्रत्येक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा और पूरी डिग्री के लिए कुल 40 क्रेडिट पूरे करने होंगे। वहीं दो वर्षीय पीजी कार्यक्रम में कुल 80 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। यूजीसी के मानकों के अनुसार दो वर्षीय पीजी डिग्री का स्तर 6.5 तथा एक वर्षीय पीजी डिग्री का स्तर 7 होगा。
डिजर्टेशन के नए नियम
डिजर्टेशन को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं। दो वर्षीय पीजी के चौथे सेमेस्टर में छात्रों को अनिवार्य रूप से डिजर्टेशन करना होगा। छात्र केवल उन्हीं स्पेशलाइजेशन विषयों का चयन कर सकेंगे, जिन्हें संबंधित सेमेस्टर के कम से कम 20 प्रतिशत विद्यार्थियों ने चुना हो। यदि किसी विशेषज्ञता में छात्रों की संख्या अधिक होगी तो वहां शोध कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक से अधिक इंटरनल गाइड नियुक्त किए जा सकेंगे।
हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे यूजी-पीजी के प्रश्न
एकेडमिक काउंसिल ने छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए यूजी और पीजी स्तर की अधिकांश परीक्षाओं में द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) प्रश्नपत्र लागू करने का निर्णय भी लिया। हालांकि विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और डिजिटल एजुकेशन से जुड़े विषय फिलहाल इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे।
अधिक विषय चयन का मिलेगा विकल्प
बैठक में यूजी छात्रों के लिए एसोसिएट कोर और माइनर विषयों में भी बदलाव को मंजूरी दी गई। अब विद्यार्थियों को पहले की तुलना में अधिक विषयों का विकल्प मिलेगा, जिससे वे अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य की जरूरतों के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि एनईपी के अनुरूप किए गए ये बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों को अधिक लचीला और रोजगारोन्मुख शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएंगे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
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अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।
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