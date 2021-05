कमजोर न पड़ जाए लड़ाई! कोरोना ने छीने धरती के 420 'भगवान', दिल्ली में 100 डॉक्टरों की गई जान

भारत में जारी कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी तक देश में 400 से अधिक डॉक्टरों की जान जा चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों की इस महामारी से जान गई है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने IMA के हवाले से एक डेटा जारी किया है। इसमें अभी तक कोरोना महामारी से 420 डॉक्टरों की जान जाने की बात कही गई है। इसमें सबसे ज्यादा दिल्ली में 100 डॉक्टरों की इस संक्रमण से मौत हो रही है।

420 doctors including 100 in Delhi have lost their lives due to COVID19 in the second wave of the infection: Indian Medical Association (IMA)