खनन क्षेत्र में बैटरी संचालित उपकरणों के उपयोग पर जोर
खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस-2026) पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने खनन क्षेत्र में बैटरी प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा और क्षमता पर चर्चा की। 32 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 28 का विमोचन किया गया।
खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) में खनन क्षेत्र के लिए बैटरियां, चुनौतियां एवं आगे की राह विषय पर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस-2026) राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सोमवार को किया गया। यह संगोष्ठी डीजीएमएस मुख्यालय धनबाद में हुई। संगोष्ठी में वक्ताओं ने खनन क्षेत्र में बैटरी संचालित उपकरणों के सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे डीजीएमएस के महानिदेशक उज्जवल ताह ने कहा कि तेजी से बदलते और चुनौतीपूर्ण माहौल में यह संगोष्ठी बैटरी प्रौद्योगिकियों की समग्र समझ विकसित करने और खनन पेशेवरों के ज्ञान को विस्तार देने में सहायक होगी। विशिष्ट अतिथि आईआईएसटी शिवपुर के निदेशक प्रो. वीएमएस आर मूर्ति ने कहा कि यह मंच उद्योग विशेषज्ञों, नियामकों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण है। सिंफर के निदेशक प्रो. अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि यह मंच खनन क्षेत्र में बैटरियों के उपयोग से संबंधित विचारों और नवाचारों के आदान-प्रदान का अवसर देगा। आईआईटी धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने बैटरी प्रौद्योगिकियों में सुरक्षा-आधारित डिजाइन के महत्व पर जोर दिया。
शोधपत्र प्रस्तुत
32 शोधपत्र किए गए प्रस्तुत, स्मारिका का विमोचन संगोष्ठी के दौरान 32 तकनीकी शोधपत्र प्राप्त हुए। इनमें से 28 शोधपत्र बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम 2026 स्मारिका में प्रकाशित किए गए। स्मारिका का विमोचन अतिथियों ने किया। इसमें बैटरी प्रौद्योगिकी, बैटरी प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षा मानकों और नियामक आवश्यकताओं पर तकनीकी लेख शामिल हैं。
बैटरी प्रौद्योगिकियों को अपनाना जरूरी
समापन सत्र में डीजीएमएस मध्य क्षेत्र के उप महानिदेशक आरटी मंडेकर ने कहा कि खनन कार्यों में सुरक्षा, विश्वसनीयता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त बैटरी प्रौद्योगिकियों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने डीजीएमएस, खनन कंपनियों, बैटरी निर्माताओं और शोध संस्थानों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम का समापन डीजीएमएस उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र उदयपुर के निदेशक टी श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के साथ हुआ। धन्यवाद ज्ञापन संगोष्ठी के समन्वयक पुट्टा राजू एस ने किया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंGangesh Gunjan
शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
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