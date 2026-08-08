गणित-अंग्रेजी की अवधारणाओं को सरल बनाना मुख्य उद्देश्य: बीएसए
बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 3 से 8 अगस्त तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर प्रशिक्षण हुआ। शिक्षकों को निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों से परिचित कराया गया। प्रशिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर दिया गया। अंत में, शिक्षकों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।
बलरामपुर, संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में तीन से आठ अगस्त तक आयोजित पांच दिवसीय बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान प्रशिक्षण का शनिवार को समापन हुआ। प्रशिक्षण में शिक्षकों को निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों, रणनीतियों व प्रभावी शिक्षण विधियों से परिचित कराया गया। बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणितीय दक्षता विकसित करने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षण पद्धतियों, सीखने के प्रतिफल व दक्षता आधारित लक्ष्यों पर चर्चा हुई। शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों के अध्यायवार अभ्यासों को कक्षा-कक्ष की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाने के तरीके बताए गए।
गणित मेला, गणितीय कहानियां, आकृति एवं क्रम निर्माण, विचार-विमर्श और अभिनय जैसी गतिविधियों के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को सरल व रुचिकर बनाने का अभ्यास कराया गया। वहीं अंग्रेजी विषय में मेरी सुंदर दुनिया और खेल के साथ सीखना जैसे पाठों के जरिए गतिविधि आधारित शिक्षण कराया गया। समापन अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव ने स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए विद्यालयों में स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए। शिक्षकों ने प्रशिक्षण में सीखी तकनीकों को विद्यालयों में लागू करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रशिक्षक नवीन कुमार सिंह, महमूदउल हक, आलोक कुमार शर्मा, प्रतिमा सिंह, अंकित तिवारी, पवन वर्मा, चंद्रमणि मिश्र, वेद प्रकाश चौरसिया, सपना वर्धन, डॉ. त्रिपुरारी पूजन समेत अन्य मौजूद रहे।
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