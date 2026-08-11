Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विशुनपुरा विद्यालय में कम नामांकन पर बीएसए ने दी चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

देवरिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने कम नामांकन पर प्रधानाध्यापक को चेतावनी दी और छात्रों की डिजिटल हाजिरी लेने का निर्देश दिया। विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया, जहाँ शिक्षकों को अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए कहा गया।

विशुनपुरा विद्यालय में कम नामांकन पर बीएसए ने दी चेतावनी

देवरिया, निज संवाददाता। परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को लेकर सोमवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने सोमवार को गौरीबाजार विकास खंड के पांच परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय विशुनपुरा में कम नामांकन पाये जाने पर उन्होंने प्रधानाध्यापक रीता यादव को चेतावनी देते हुए अधिक से अधिक नामांकन कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही बच्चों की डिजिटल हाजिरी का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने समय सारिणी के अनुसार कक्षाओं के संचालन का निर्देश दिया। विद्यालय में सभी शिक्षक व शिक्षा मित्र उपस्थित मिले। इसी क्रम में उन्होंने कुंवर बखरा का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:विशुनपुरा विद्यालय में कम नामांकन पर बीएसए ने दी चेतावनी

निरीक्षण के समय बच्चों की डिजिटल हाजिरी ली गई थी। विद्यालय का अधिगम स्तर ठीक पाया गया। उन्होंने शिक्षकों को अभिभावकों से प्रेरित कर बच्चों का ड्रेस क्रय करने का निर्देश दिया। प्राथमिक विद्यालय टेंगरगढ़ी के निरीक्षण के दौरान बच्चे ड्रेस में नहीं पाए गए उन्होंने इसके लिए पीटीएम की बैठक में ड्रेस क्रय करने के लिए अविभावकों से प्रेरित करने को कहा। शिक्षक डायरी टंगी हुई मिली। निपुण तालिका टंगी मिली। प्राथमिक विद्यालय भरथी पिपरा में निरीक्षण के दौरान सभी अध्यापक शिक्षण कार्य करते हुए पाए गए। उन्होंने छात्र उपस्थिति पर जोर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Latest News Deoria News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।