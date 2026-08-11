विशुनपुरा विद्यालय में कम नामांकन पर बीएसए ने दी चेतावनी
देवरिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने कम नामांकन पर प्रधानाध्यापक को चेतावनी दी और छात्रों की डिजिटल हाजिरी लेने का निर्देश दिया। विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया, जहाँ शिक्षकों को अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए कहा गया।
देवरिया, निज संवाददाता। परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को लेकर सोमवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने सोमवार को गौरीबाजार विकास खंड के पांच परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय विशुनपुरा में कम नामांकन पाये जाने पर उन्होंने प्रधानाध्यापक रीता यादव को चेतावनी देते हुए अधिक से अधिक नामांकन कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही बच्चों की डिजिटल हाजिरी का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने समय सारिणी के अनुसार कक्षाओं के संचालन का निर्देश दिया। विद्यालय में सभी शिक्षक व शिक्षा मित्र उपस्थित मिले। इसी क्रम में उन्होंने कुंवर बखरा का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के समय बच्चों की डिजिटल हाजिरी ली गई थी। विद्यालय का अधिगम स्तर ठीक पाया गया। उन्होंने शिक्षकों को अभिभावकों से प्रेरित कर बच्चों का ड्रेस क्रय करने का निर्देश दिया। प्राथमिक विद्यालय टेंगरगढ़ी के निरीक्षण के दौरान बच्चे ड्रेस में नहीं पाए गए उन्होंने इसके लिए पीटीएम की बैठक में ड्रेस क्रय करने के लिए अविभावकों से प्रेरित करने को कहा। शिक्षक डायरी टंगी हुई मिली। निपुण तालिका टंगी मिली। प्राथमिक विद्यालय भरथी पिपरा में निरीक्षण के दौरान सभी अध्यापक शिक्षण कार्य करते हुए पाए गए। उन्होंने छात्र उपस्थिति पर जोर दिया।
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