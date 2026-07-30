गोदाम से कम राशन मिलने की शिकायत
बरवाडीह एसएफसी गोदाम से जनवितरण प्रणाली के डीलरो को तौल में कम राशन मिलने की शिकायत मिली है। कई वर्षों से डीलरो को हर महीने कम राशन मिलता आ रहा है, ले
बरवाडीह,प्रतिनिधि। बरवाडीह एसएफसी गोदाम से जनवितरण प्रणाली के डीलरों को तौल में कम राशन मिलने की शिकायत मिली है। कई वर्षों से डीलरों को हर महीने कम राशन मिलता आ रहा है, लेकिन इसपर रोक नहीं लगाई जा रही है। कई डीलरों ने बताया कि प्रति क्विंटल एक से सवा किलो कम राशन मिलता है। राशनयुक्त बोरा को वजन में माइनस नहीं किया जाता है। इस कारण राशन कम होता है। कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में राशन वितरण में परेशानी होती है। एमओ सुमित कुमार तिवारी ने कहा कि जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
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