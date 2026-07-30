बरौनी एनटीपीसी द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में परियोजना प्रमुख जयदीप घोष ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में बरौनी एनटीपीसी में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। उन्होंने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और सुरक्षा पुरस्कारों के बारे में भी जानकारी दी।

बेगूसराय बरौनी में लगाया जहा रहा है एनटीपीसी का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

बरौनी एनटीपीसी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बोले परियोजना प्रमुख पिछले तीन वर्षों में बरौनी एनटीपीसी में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं हुई बरौनी एनटीपीसी अपने व्यावसायिक संचालन कार्यों के साथ-साथ अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व की नीतियों के माध्यम से विकास का कार्य कर रही है।

सुरक्षा प्राथमिकता एनटीपीसी का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बरौनी एनटीपीसी में लगाया जा रहा है, जो पूरे बिहार और बेगूसराय के लिए गौरव की बात है। यह बात बरौनी एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख जयदीप घोष ने कहीं। वे बुधवार की देर शाम बरौनी एनटीपीसी उपनगरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान बोल रहे थे।

भविष्य की योजनाएँ उन्होंने कहा कि एनटीपीसी समूह 90 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 2032 तक 149 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें से 60 गीगावाट नवीकरणीय स्रोतों, जैसे सौर, जल एवं पवन ऊर्जा, से उत्पादित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बरौनी एनटीपीसी में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उपलब्धियाँ इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में परियोजना में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं हुई है। उत्कृष्ट सुरक्षा मानकों एवं सुरक्षित कार्य संस्कृति के लिए बरौनी एनटीपीसी को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा वर्ष 2026 के इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड के 'मेरिट विनर' श्रेणी से सम्मानित किया गया।

प्रेस वार्ता का आयोजन इसके अतिरिक्त, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सेफ्टी अवार्ड-2025 के अंतर्गत 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' से भी सम्मानित किया गया है। उक्त उपलब्धियां बरौनी एनटीपीसी की सुदृढ़ सुरक्षा संस्कृति और सुरक्षित कार्यस्थल के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। प्रेसवार्ता के दौरान परियोजना प्रमुख श्रीघोष ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

पत्रकारों की भागीदारी बरौनी एनटीपीसी में आयोजित प्रेस वार्ता में जिले के कई पत्रकारों ने हिस्सा लिया तथा विकास कार्यो को लेकर कई सुझाव भी दिया। मौके पर बरौनी एनटीपीसी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक, प्रचालन एवं अनुरक्षण अनिल कुमार त्रिपाठी, मानव संसाधन अपर महाप्रबंधक, डीएस कुमार, अपर महाप्रबंधक, प्रोजेक्ट महेश अलुगोलू, अपर महाप्रबंधक, पर्यावरण मानव संसाधन के अपर महाप्रबंधक अबनि कुमार बाग समेत सीएसआर एवं टीएस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।