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बेगूसराय बरौनी में लगाया जहा रहा है एनटीपीसी का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

By Manoj Kumar Sahni
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बरौनी एनटीपीसी द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में परियोजना प्रमुख जयदीप घोष ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में बरौनी एनटीपीसी में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। उन्होंने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और सुरक्षा पुरस्कारों के बारे में भी जानकारी दी।

बेगूसराय बरौनी में लगाया जहा रहा है एनटीपीसी का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
बेगूसराय बरौनी में लगाया जहा रहा है एनटीपीसी का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

बरौनी एनटीपीसी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बोले परियोजना प्रमुख पिछले तीन वर्षों में बरौनी एनटीपीसी में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं हुई बरौनी एनटीपीसी अपने व्यावसायिक संचालन कार्यों के साथ-साथ अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व की नीतियों के माध्यम से विकास का कार्य कर रही है।

ये भी पढ़ें:बरौनी में लगाया जा रहा एनटीपीसी का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम: परियोजना प्रमुख

सुरक्षा प्राथमिकता

एनटीपीसी का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बरौनी एनटीपीसी में लगाया जा रहा है, जो पूरे बिहार और बेगूसराय के लिए गौरव की बात है। यह बात बरौनी एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख जयदीप घोष ने कहीं। वे बुधवार की देर शाम बरौनी एनटीपीसी उपनगरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान बोल रहे थे।

भविष्य की योजनाएँ

उन्होंने कहा कि एनटीपीसी समूह 90 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 2032 तक 149 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें से 60 गीगावाट नवीकरणीय स्रोतों, जैसे सौर, जल एवं पवन ऊर्जा, से उत्पादित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बरौनी एनटीपीसी में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उपलब्धियाँ

इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में परियोजना में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं हुई है। उत्कृष्ट सुरक्षा मानकों एवं सुरक्षित कार्य संस्कृति के लिए बरौनी एनटीपीसी को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा वर्ष 2026 के इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड के 'मेरिट विनर' श्रेणी से सम्मानित किया गया।

प्रेस वार्ता का आयोजन

इसके अतिरिक्त, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सेफ्टी अवार्ड-2025 के अंतर्गत 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' से भी सम्मानित किया गया है। उक्त उपलब्धियां बरौनी एनटीपीसी की सुदृढ़ सुरक्षा संस्कृति और सुरक्षित कार्यस्थल के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। प्रेसवार्ता के दौरान परियोजना प्रमुख श्रीघोष ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

पत्रकारों की भागीदारी

बरौनी एनटीपीसी में आयोजित प्रेस वार्ता में जिले के कई पत्रकारों ने हिस्सा लिया तथा विकास कार्यो को लेकर कई सुझाव भी दिया। मौके पर बरौनी एनटीपीसी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक, प्रचालन एवं अनुरक्षण अनिल कुमार त्रिपाठी, मानव संसाधन अपर महाप्रबंधक, डीएस कुमार, अपर महाप्रबंधक, प्रोजेक्ट महेश अलुगोलू, अपर महाप्रबंधक, पर्यावरण मानव संसाधन के अपर महाप्रबंधक अबनि कुमार बाग समेत सीएसआर एवं टीएस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बरौनी एनटीपीसी में पिछले तीन वर्षों में कितनी दुर्घटनाएँ हुई हैं?
बरौनी एनटीपीसी में पिछले तीन वर्षों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं हुई।
Manoj Kumar Sahni

लेखक के बारे में

Manoj Kumar Sahni

शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।


कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।

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