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बरौनी में लगाया जा रहा एनटीपीसी का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम: परियोजना प्रमुख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बरौनी एनटीपीसी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बोले परियोजना प्रमुख नटीपीसी में प्रेस वार्ता के दौरान परियोजना प्रमुख जयदीप घोष, एजीएम अनिल कुमार त्रिपाठी, डीएस कुमार, महेश अलुगोलू व एजीएम अबनि कुमार...

बरौनी में लगाया जा रहा एनटीपीसी का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम: परियोजना प्रमुख

सिमरिया धाम, एक संवाददाता। बरौनी एनटीपीसी अपने व्यावसायिक संचालन कार्यों के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व की नीतियों के माध्यम से विकास का कार्य कर रही है। ये बातें बुधवार को बरौनी एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख जयदीप घोष ने कहीं।

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बीते तीन वर्षों की सफलता

बरौनी एनटीपीसी उपनगरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एनटीपीसी समूह 90 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 2032 तक 149 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है जिसमें से 60 गीगावाट नवीकरणीय स्रोतों, जैसे सौर, जल एवं पवन ऊर्जा से उत्पादित की जाएगी। कहा कि बरौनी एनटीपीसी में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में परियोजना में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं हुई है।

सुरक्षा पुरस्कार और मान्यता

उत्कृष्ट सुरक्षा मानकों एवं सुरक्षित कार्य संस्कृति के लिए बरौनी एनटीपीसी को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा वर्ष 2026 के इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड के ''मेरिट विनर'' श्रेणी से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सेफ्टी अवार्ड-2025 के अंतर्गत ''सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट'' से भी सम्मानित किया गया है। उक्त उपलब्धियां बरौनी एनटीपीसी की सुदृढ़ सुरक्षा संस्कृति और सुरक्षित कार्यस्थल के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

परियोजना प्रमुख श्री घोष ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एनटीपीसी का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बरौनी एनटीपीसी में लगाया जा रहा है, जो पूरे बिहार और बेगूसराय के लिए गौरव की बात है। प्रेस वार्ता के दौरान परियोजना प्रमुख श्री घोष ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। बरौनी एनटीपीसी में आयोजित प्रेस वार्ता में जिले के कई पत्रकारों ने हिस्सा लिया तथा विकास कार्यो को लेकर कई सुझाव भी दिया। इस अवसर पर बरौनी एनटीपीसी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक, प्रचालन एवं अनुरक्षण अनिल कुमार त्रिपाठी, मानव संसाधन अपर महाप्रबंधक डीएस कुमार, अपर महाप्रबंधक, प्रोजेक्ट महेश अलुगोलू, अपर महाप्रबंधक, पर्यावरण मानव संसाधन के अपर महाप्रबंधक अबनि कुमार बाग आदि उपस्थित थे। रिपोर्टर:रंजन कुमार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बरौनी एनटीपीसी ने 2032 तक कितनी क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है?
बरौनी एनटीपीसी ने 2032 तक 149 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
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