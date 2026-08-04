बरेली दिल्ली पैसेंजर का फिर संचालन होगा शुरू
बरेली जंक्शन पर चल रहे मरम्मत कार्यों के चलते बरेली-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन लगभग एक माह से निरस्त थी। अब यह ट्रेन चार अगस्त से फिर से संचालित होगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। बरेली जंक्शन पर ट्रेनों की गति और संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य चल रहे हैं।
बरेली जंक्शन पर चल रहे विभिन्न मरम्मत कार्यों के चलते करीब एक माह से निरस्त चल रही बरेली-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन मंगलवार से पटरी पर फिर से लौट आएगी। इस ट्रेन का संचालन शुरू होने से इस रूट पर आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। बरेली जंक्शन पर पांच जुलाई से तीन अगस्त तक ट्रेनों की गति और संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग और विद्युत समेत अन्य विभागों द्वारा कार्य चल रहा है। बरेली यार्ड की पुरानी वाशिंग लाइन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ऐसे में ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली बरेली-दिल्ली पैसंजर ट्रेन का संचालन पिछले दिनों निरस्त कर दिया गया था।
अब फिर से चार अगस्त से बरेली-दिल्ली और दिल्ली-बरेली के बीच संचालित होने वाली पैसेंजर ट्रेन का संचालन बहाल हो जाएगा। जिससे इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
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