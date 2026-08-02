तिलरथ-जमालपुर रेलखंड पर ट्रेनों की कमी
बरौनी के तिलरथ-जमालपुर रेलखंड पर अभी भी मात्र दो जोड़ी सवारी ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। इससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बरौनी। तिलरथ-जमालपुर रेलखंड पर अभी भी मात्र दो जोड़ी सवारी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। जबकि, कई बार इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेनों का नियमित परिचालन शुरू करने का रेल प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है। अब तक इस रेलखंड पर नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है और न ही अब तक ट्रेनों की ही संख्या बढ़ायी गई है। इससे उक्त रुट में सफर करने वाले यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ रही है।
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