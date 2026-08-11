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शिक्षा विभाग में दीक्षारंभ, नवप्रवेशी विद्यार्थियों व पीएचडी शोधार्थियों का हुआ अभिमुखीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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- नवप्रवेशित विद्यार्थियों को शैक्षणिक वातावरण से परिचित कराने के लिए लघु वृत्त चित्र प्रदर्शित किया गया

शिक्षा विभाग में दीक्षारंभ, नवप्रवेशी विद्यार्थियों व पीएचडी शोधार्थियों का हुआ अभिमुखीकरण

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। विश्वविद्यालय के शिक्षा एवं संबद्ध विज्ञान संकाय के बीएड/एमएड. विभाग में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बीएड, एमएड के विद्यार्थियों के साथ शिक्षा विषय के नवप्रवेशित पीएचडी शोधार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण से परिचित कराने के लिए लघु वृत्तचित्र प्रदर्शित किया गया। संकाय की अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष प्रो. संतोष अरोड़ा ने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक एवं शोध अवसरों की जानकारी देते हुए अनुशासन, नियमित अध्ययन, अकादमिक सहभागिता और व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया। पीएचडी शोधार्थियों को शोध प्रक्रिया, अकादमिक ईमानदारी, मौलिक एवं गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए प्रेरित किया गया।

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डॉ. तरुण राष्ट्रीय ने एमएड. तथा डॉ. प्रतिभा सागर ने बीएड. कार्यक्रम की जानकारी दी। डॉ. कीर्ति प्रजापति ने छात्रावास सुविधाओं, डॉ. रश्मि रंजन ने विद्यार्थी कल्याण एवं छात्र परिषद तथा डॉ. रामबाबू सिंह ने प्रॉक्टोरियल अनुशासन व पहचान-पत्र संबंधी दिशा-निर्देश साझा किए। भोजनावकाश के बाद विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर एवं प्रमुख शैक्षणिक सुविधाओं का भ्रमण कराया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विमल कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रो. यशपाल सिंह, प्रो. अंजू अग्रवाल, प्रो. सुधीर कुमार वर्मा, प्रो. क्षमा पांडे, डॉ. नीरज, डॉ. मीनाक्षी द्विवेदी, डॉ. सुरेश कुमार सहित विभागीय शिक्षक एवं शोधार्थी उपस्थित रहे।

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