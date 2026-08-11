मकान के विवाद में हिस्ट्रीशीटर को भेजा जेल
विवादित मकान में तोड़फोड़ कर सामान गायब करने के आरोप में पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।मोहल्ला भूड़ प्रेमनगर निवासी मो. समीर न
बरेली। विवादित मकान में तोड़फोड़ कर सामान गायब करने के आरोप में पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मोहल्ला भूड़ प्रेमनगर निवासी मो. समीर ने 11 जुलाई को अपनी मामी बानखाना निवासी शबाना, अलीम शमसी उर्फ पप्पू, हिस्ट्रीशीटर अशरफ, शबाना के तीन भाई और 10-12 अज्ञात पर रिपोर्ट लिखाई थी। समीर का कहना था कि उनका अपनी मामी शबाना से मकान की कब्जेदारी को लेकर दीवानी वाद चल रहा है। इसके बावजूद 20 जून को आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और तमाम सामान गायब कर दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वह उस समय हिरासत में थे इसलिए भाई ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर आरोपी भाग निकले।
28 जून को दोबारा तोड़फोड़ होने पर वह पहुंचे तो हिस्ट्रीशीटर अशरफ ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर हाथापाई की। इस मामले में उन्होंने सीओ से शिकायत कर थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी विवेचना कोतवाली पुलिस कर रही थी। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अशरफ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
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