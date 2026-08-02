स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप में बरेली मंडल ने आगरा को 5-0 से हराया
मऊ में एक से आठ अगस्त तक जूनियर बालक स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन मैच बरेली मंडल और आगरा मंडल के बीच खेला गया। बरेली ने आगरा को 5-0 से हराया। मैच में आदिल, लव सोनकर, आर्यन, नीरज और आनंद ने गोल दागे। बरेली के डिफेंसर और गोलकीपर ने भी शानदार प्रदर्शन किया।
मऊ में एक से आठ अगस्त तक हो रही जूनियर बालक स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन मैच बरेली मंडल और आगरा मंडल के बीच शनिवार को खेला गया। इस मुकाबले में बरेली मंडल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आगरा मंडल को 5-0 से शिकस्त दी। मैच के दूसरे ही मिनट में आदिल के पास पर लव सोनकर ने गोल दागकर बरेली को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद 28वें मिनट में रुद्राक्ष के पास पर आर्यन ने पेनल्टी एरिया के बाहर से जोरदार शॉट लगाकर स्कोर 2-0 कर दिया। हाफ टाइम के बाद बरेली के डिफेंडर सिद्धार्थ और गोलकीपर प्रांजुल के बेहतरीन बचाव ने विरोधी टीम को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया।
खेल के अंतिम समय (40वें, 49वें और 59वें मिनट) में आदिल, नीरज और आनंद राज सोनी ने एक-एक गोल कर बरेली को 5-0 की एकतरफा जीत दिला दी। टीम कोच अविनाश शर्मा के मार्गदर्शन में पूरी टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें