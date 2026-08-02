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स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप में बरेली मंडल ने आगरा को 5-0 से हराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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मऊ में एक से आठ अगस्त तक जूनियर बालक स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन मैच बरेली मंडल और आगरा मंडल के बीच खेला गया। बरेली ने आगरा को 5-0 से हराया। मैच में आदिल, लव सोनकर, आर्यन, नीरज और आनंद ने गोल दागे। बरेली के डिफेंसर और गोलकीपर ने भी शानदार प्रदर्शन किया।

स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप में बरेली मंडल ने आगरा को 5-0 से हराया

मऊ में एक से आठ अगस्त तक हो रही जूनियर बालक स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन मैच बरेली मंडल और आगरा मंडल के बीच शनिवार को खेला गया। इस मुकाबले में बरेली मंडल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आगरा मंडल को 5-0 से शिकस्त दी। मैच के दूसरे ही मिनट में आदिल के पास पर लव सोनकर ने गोल दागकर बरेली को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद 28वें मिनट में रुद्राक्ष के पास पर आर्यन ने पेनल्टी एरिया के बाहर से जोरदार शॉट लगाकर स्कोर 2-0 कर दिया। हाफ टाइम के बाद बरेली के डिफेंडर सिद्धार्थ और गोलकीपर प्रांजुल के बेहतरीन बचाव ने विरोधी टीम को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया।

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खेल के अंतिम समय (40वें, 49वें और 59वें मिनट) में आदिल, नीरज और आनंद राज सोनी ने एक-एक गोल कर बरेली को 5-0 की एकतरफा जीत दिला दी। टीम कोच अविनाश शर्मा के मार्गदर्शन में पूरी टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा।

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