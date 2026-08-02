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एक महीने में किया रिकॉर्ड 65 विद्युत इंजनों का निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) ने जुलाई में 65 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह किसी भी वित्तीय वर्ष में एक माह में सबसे अधिक उत्पादन है। अब तक बरेका ने कुल 11,445 रेल इंजनों का निर्माण किया है। महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने इसे कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम बताया।

एक महीने में किया रिकॉर्ड 65 विद्युत इंजनों का निर्माण

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) ने जुलाई में रिकॉर्ड 65 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह किसी भी वित्तीय वर्ष में एक माह के भीतर अब तक का सर्वाधिक इंजन उत्पादन है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के अंतर्गत बरेका ने भारतीय रेल के लिए 44 डब्ल्यूएजी-9एचसी मालवाहक इंजन, 13 डब्ल्यूएपी-7 यात्री इंजन तथा 8 अमृत भारत इंजन का सफलतापूर्वक निर्माण किया। इससे पहले बरेका ने पिछले वित्तीय वर्ष में मार्च में 61 विद्युत रेल इंजनों के निर्माण का सर्वोच्च मासिक उत्पादन रिकॉर्ड बनाया था। स्थापना काल से अब तक बरेका द्वारा कुल 11,445 रेल इंजनों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 3109 विद्युत रेल इंजन शामिल हैं। ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ की अवधारणा को साकार करते हुए बरेका अब तक 11 देशों को 182 रेल इंजनों का निर्यात भी कर चुका है。

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ऐतिहासिक सफलता

इस ऐतिहासिक सफलता पर महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने कहा कि यह उपलब्धि प्रत्येक कर्मचारी की मेहनत, समर्पण, टीम भावना तथा उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बरेका वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित 468 विद्युत रेल इंजनों के उत्पादन के लक्ष्य को भी निर्धारित समय से पूर्व तथा उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ हासिल करेगा।

मुख्य प्रश्न

बरेका ने कितने विद्युत रेल इंजनों का निर्माण किया है?
बरेका ने जुलाई में 65 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण किया है।
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