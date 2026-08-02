आईजीआरएस में जोन, दोनों रेंज और नौ जिलों को पहली रैंक
शासन द्वारा संचालित आईजीआरएस में शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए बरेली जोन ने प्रदेश में पहली रैंक हासिल की है। एडीजी रमित शर्मा ने बताया कि बरेली और मुरादाबाद रेंज, एवं सभी नौ जिलों ने इस में उत्कृष्टता दिखाई है। सभी सफल जिलों की टीम की प्रशंसा की गई है।
शासन द्वारा संचालित आईजीआरएस (जनसुनवाई समाधान प्रणाली) में शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने को लेकर बरेली जोन ने पूरे प्रदेश में पहली रैंक हासिल की है। जोन के साथ ही दोनों रेंज मुरादाबाद व बरेली और सभी नौ जिलों ने भी पहली रैंक हासिल की है। एडीजी जोन रमित शर्मा ने बताया कि आईजीआरएस की जुलाई माह की रैंकिंग में बरेली जोन ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही जोन की दोनों रेंज बरेली और मुरादाबाद के अलावा सभी नौ जिले- बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर और अमरोहा को भी इसमें पहली रैंक मिली है।
एडीजी ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी जिलों की टीम की प्रशंसा करते हुए आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहवर्धन किया है।
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