स्टेट फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए आज रवाना होगी मंडल की टीम
बरेली मंडल की टीम जूनियर बालक स्टेट फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए गुरुवार को शाम 4 बजे वाराणसी एक्सप्रेस से मऊ के लिए निकलेगी। प्रतियोगिता 1 से 8 अगस्त तक मऊ में होगी। टीम में 15 खिलाड़ियों के साथ-साथ टीम मैनेजर अविनाश शर्मा भी शामिल हैं।
जूनियर बालक स्टेट फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बरेली मंडल की टीम गुरुवार को शाम 4 बजे वाराणसी एक्सप्रेस से मऊ को प्रस्थान करेगी। टीम में रितिक गंगवार, सिद्धार्थ, अब्दुल्ला अंसारी, यश यादव, दिव्यांश मौर्य, अर्जुन यादव, पवन चौहान, प्रांजल कुमार, आनंद राज, अर्पित कुमार, लव सोनकर, नियामत अंसारी, रुद्राक्ष सक्सेना, मो. आदिल, नीरज यादव और वंश पाल शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त खिलाड़ियों में उत्कर्ष गंगवार और प्रिंस शर्मा शामिल हैं। अविनाश शर्मा टीम के साथ टीम मैनेजन के रूप में मौजूद रहेंगे। इसकी प्रतियोगिता 1 से 8 अगस्त तक मऊ में आयोजित की जाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें