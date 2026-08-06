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ऑल इंडिया पुलिस खेलों में आकाश ने जीता रजत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली के आकाश ने हैदराबाद में आयोजित 11वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। आकाश, जो 2018 में पुलिस सेवा में भर्ती हुए थे, ने पहले भी कई राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। उन्हें बरेली स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन ने बधाई दी।

ऑल इंडिया पुलिस खेलों में आकाश ने जीता रजत

बरेली। हैदराबाद स्थित जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में आयोजित 11वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बरेली के आकाश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में देशभर के पुलिस विभागों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। ग्राम बालपुर निवासी आकाश वर्ष 2018 में 9वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद में भर्ती हुए थे। पुलिस सेवा में आने से पहले ही वे ताइक्वांडो के एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे। उन्होंने इससे पूर्व अनेक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए। वर्तमान में आकाश उत्तर प्रदेश पुलिस के कोच अखिलेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

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इस उपलब्धि पर बरेली स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल मिश्रा एवं सचिव अकमल खान ने उन्हें बधाई दी।

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