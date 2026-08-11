जननी सुरक्षा, सामूहिक विवाह, पोषण अभियान में कम अंक से बरेली फिर थर्ड पर
हेडिंग न बदलें रैंकिंग - सीएम डैशबोर्ड की जुलाई की जिला वार रैंक शुक्रवार
जुलाई 2026 की सीएम डैशबोर्ड की रैंक में बरेली ने प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पिछले महीने भी बरेली को तीसरा स्थान ही हासिल हुआ था। मई में बरेली को प्रदेश में ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। जननी सुरक्षा, सामूहिक विवाह, पोषण अभियान में खराब प्रदर्शन के चलते बरेली की रैंक में सुधार नहीं हो पाया। सीएम डैशबोर्ड की जुलाई महीने की जिला वार रैंक शुक्रवार को जारी की गई। रैंकिंग में बरेली को विकास कार्यक्रमों में प्रदेश में चौथा स्थान व राजस्व कार्यक्रमों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त रैंकिंग में जिले को प्रदेश में 10 में से 9.40 अंकों के साथ ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
पिछले वर्ष जून में राजस्व कार्यक्रमों में बरेली ने पांचवां और विकास कार्यों में छठा स्थान प्राप्त किया था। बरेली की रैंक इस बार और बेहतर हो सकती थी मगर जिले को डे एनआरएलएम में 10 अंक में केवल दो, जननी सुरक्षा योजना में 10 में 7, आईसीडीएस पोषण अभियान में 10 में 5, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 10 में 0, निर्माण कार्य सीएमआईएस में 10 में 7 अंक ही मिले। इन विभागों का खराब प्रदर्शन बरेली पर भारी पड़ा। हालांकि जून के मुकाबले जुलाई में डीएम अविनाश सिंह के नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं निरन्तर गहन समीक्षा में दिये गये निर्देशों के परिणामस्वरूप कार्य प्रदर्शन में उत्तोरत्तर वृद्धि हुई है।
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