Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जननी सुरक्षा, सामूहिक विवाह, पोषण अभियान में कम अंक से बरेली फिर थर्ड पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

हेडिंग न बदलें रैंकिंग - सीएम डैशबोर्ड की जुलाई की जिला वार रैंक शुक्रवार

जननी सुरक्षा, सामूहिक विवाह, पोषण अभियान में कम अंक से बरेली फिर थर्ड पर

जुलाई 2026 की सीएम डैशबोर्ड की रैंक में बरेली ने प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पिछले महीने भी बरेली को तीसरा स्थान ही हासिल हुआ था। मई में बरेली को प्रदेश में ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। जननी सुरक्षा, सामूहिक विवाह, पोषण अभियान में खराब प्रदर्शन के चलते बरेली की रैंक में सुधार नहीं हो पाया। सीएम डैशबोर्ड की जुलाई महीने की जिला वार रैंक शुक्रवार को जारी की गई। रैंकिंग में बरेली को विकास कार्यक्रमों में प्रदेश में चौथा स्थान व राजस्व कार्यक्रमों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त रैंकिंग में जिले को प्रदेश में 10 में से 9.40 अंकों के साथ ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

ये भी पढ़ें:मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (विकास कार्य) की रैंकिंग में अमरोहा को 41वां स्थान

पिछले वर्ष जून में राजस्व कार्यक्रमों में बरेली ने पांचवां और विकास कार्यों में छठा स्थान प्राप्त किया था। बरेली की रैंक इस बार और बेहतर हो सकती थी मगर जिले को डे एनआरएलएम में 10 अंक में केवल दो, जननी सुरक्षा योजना में 10 में 7, आईसीडीएस पोषण अभियान में 10 में 5, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 10 में 0, निर्माण कार्य सीएमआईएस में 10 में 7 अंक ही मिले। इन विभागों का खराब प्रदर्शन बरेली पर भारी पड़ा। हालांकि जून के मुकाबले जुलाई में डीएम अविनाश सिंह के नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं निरन्तर गहन समीक्षा में दिये गये निर्देशों के परिणामस्वरूप कार्य प्रदर्शन में उत्तोरत्तर वृद्धि हुई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareilly Bareily News Bareily Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।