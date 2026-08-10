करुआ पुल पर बाइक फिसलने से बरेली के दो कांवड़िए घायल
रविवार देर रात बरेली के दो कांवड़िए करुआ पुल पर बाइक फिसलने से घायल हो गए। मुरारी लाल (50) और हरि सिंह (40) कछला गंगा घाट से जल लेकर लौट रहे थे। घायल कांवड़ियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
उझानी। रविवार देर रात कछला गंगा घाट से जल लेकर लौट रहे बरेली के दो कांवड़िए करुआ पुल पर बाइक फिसलने से घायल हो गए। दोनों घायल कांवड़ियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज कराया गया। रविवार देर रात बरेली जनपद के चांदपुर निवासी मुरारी लाल 50 वर्ष और हरि सिंह 40 वर्ष कछला गंगा घाट से बाइकों के काफिले के साथ जल लेकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान करुआ पुल पर अचानक उनकी बाइक फिसल गई, जिससे दोनों कांवड़िए घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
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