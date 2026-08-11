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उपभोक्ता सलाहकार समिति ने बरेली से ऋषिकेश को मेमू ट्रेन चलाने का दिया सुझाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली, वरिष्ठ संवाददाता उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल के मंडल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति (डीआरयूसीसी) की बैठक सोमवार को हुई। जिसमें बरेली जंक्शन से

उपभोक्ता सलाहकार समिति ने बरेली से ऋषिकेश को मेमू ट्रेन चलाने का दिया सुझाव

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल के मंडल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति (डीआरयूसीसी) की बैठक सोमवार को हुई। जिसमें बरेली जंक्शन से जुड़ी कई रेल यात्री सुविधाओं और रेल सेवाओं के विस्तार को महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक हुई। समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में रेल विस्तार संबंधी सुझाव दिये। जिसमें ऋषिकेश से बरेली की ओर दिन के समय शटल अथवा मेमू सेवा शुरू को सुझाव दिया गया। बरेली स्टेशन जंक्शन पर यात्री सुरक्षा को लगेज स्कैनर की व्यवस्था और फुटओवर ब्रिज से होने वाले अनाधिकृत प्रवेश रोकने के उपायों पर चर्चा की गई।

बैठक में बरेली समेत हरिद्वार, रुड़की, नजीबाबाद, ऋषिकेश, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, हरदोई और अमरोहा स्टेशनों से जुड़ी यात्री सुविधाओं। ट्रेनों के ठहराव, नई शटल-मेमू सेवाओं, स्टेशन विकास और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सुझाव समिति सदस्यों ने डीआरएम के समक्ष रखे। बरेली जंक्शन पर कई प्रमुख बिंदुओं पर सुझाव दिया गया। मुरादाबाद से बरेली-रामपुर होते हुए मेमू सेवा शुरू करने और कुछ ट्रेनों के ठहराव का सुझाव भी रखा गया। रेलवे स्टेशनों पर खानपान और कैटरिंग व्यवस्था में सुधार का मुद्दा भी उठाया गया। खाद्य वस्तुओं की नियमित जांच कराये जाने को कहा गया।

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