मुरादाबाद को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा बरेली
बरेली मंडल ने जूनियर स्टेट बालक फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। बुधवार को बरेली ने मुरादाबाद मंडल को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टीम के मो. आदिल ने दो गोल किए जबकि अन्य गोल आनंद राज सोनी और आर्यन ने दागे।
जूनियर स्टेट बालक फुटबॉल चैंपियनशिप में बरेली मंडल का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को खेले गए अपने चौथे मुकाबले में बरेली ने मुरादाबाद मंडल को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता 1 से 8 अगस्त तक मऊ में आयोजित की जा रही है। मुकाबले के पांचवें मिनट में रुदराक्ष के पास पर मो. आदिल ने पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। 13वें मिनट में नीरज यादव के पास पर मोहम्मद आदिल ने दूसरा गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया, जो हाफ टाइम तक कायम रहा। दूसरे हाफ के 56वें मिनट में आनंद राज सोनी ने तीसरा गोल किया।
इसके बाद 64वें मिनट में आर्यन और 69वें मिनट में मोहम्मद आदिल ने गोल कर बरेली की 5-0 की एकतरफा जीत दिलाई। बरेली मंडल का क्वार्टर फाइनल मुकाबला गुरुवार को पूल 'सी' की उपविजेता टीम से होगा।
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