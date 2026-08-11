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टेबल टेनिस में बरेली तो बैडमिंटन में शाहजहांपुर ने मारी बाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली के खिलाड़ियों ने मंडलीय विद्यालयी बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टेबल टेनिस में बरेली ने छह में से पांच वर्गों में जीत दर्ज की, जबकि बैडमिंटन में शाहजहांपुर ने चार वर्गों में खिताब जीते। प्रतियोगिता का शुभारंभ विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों ने किया।

टेबल टेनिस में बरेली तो बैडमिंटन में शाहजहांपुर ने मारी बाजी

बरेली। स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार को हुई मंडलीय विद्यालयी बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता में बरेली के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। टेबल टेनिस के छह में से पांच वर्गों में बरेली की टीम ने विजेता बनकर अपना परचम लहराया। वहीं बैडमिंटन में शाहजहांपुर ने बाजी मारी। शाहजहांपुर ने छह में से चार वर्गों में खिताब अपने नाम किए, जबकि बरेली को दो वर्गों में जीत मिली। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज बरेली के संयोजन में बालक-बालिका वर्ग की मंडलीय विद्यालयी बैडमिंटन एवं बालक वर्ग की टेबल टेनिस प्रतियोगिता और इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के संयोजन में बालिका वर्ग की मंडलीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई, जिसमें मंडल के चारों जिलों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल रामाज्ञा कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार, जीआईसी के प्रधानाचार्य ओमप्रकाश राय और इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य चमन जहां ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।

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प्रतियोगिता का शुभारंभ

डीआईओएस डॉ. अजीत कुमार ने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास, खेल भावना और सीखने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए प्रेरित किया। निर्णायक की भूमिका खान शहबाज, राजीव कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार शुक्ला, सत्यम शरद पाराशरी, आरिफ शाह और मोहम्मद शान ने निभाई। इस मौके पर चंद्रभानु सिंह, मधु मौर्या, आकांक्षा जोहरी, रमेश सिंह, विजय यादव समेत खेल शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

बैडमिंटन में शाहजहांपुर ने चार खिताब जीते

बैडमिंटन के अंडर-19 और 17 बालक वर्ग में शाहजहांपुर विजेता और बरेली उपविजेता रहा। वहीं अंडर-14 में शाहजहांपुर विजेता और बदायूं उपविजेता रहा। बालिका वर्ग में अंडर-19 में शाहजहांपुर ने खिताब जीता और बरेली उपविजेता रहा। अंडर-17 बालिका वर्ग में बरेली विजेता और शाहजहांपुर उपविजेता रहा। अंडर-14 बालिका वर्ग में भी बरेली ने बाजी मारी, जबकि पीलीभीत उपविजेता रहा।

टेबल टेनिस में बरेली का दबदबा

टेबल टेनिस के अंडर-19 और 17 बालिका वर्ग में बरेली विजेता और पीलीभीत उपविजेता रहा। अंडर-14 बालिका वर्ग में पीलीभीत विजेता रहा। बालक वर्ग में बरेली ने तीनों आयु वर्गों में खिताब अपने नाम किए। वहीं अंडर-19 और 17 शाहजहांपुर एवं अंडर-14 में बदायूं उपविजेता रहा। समापन पर मंडलीय क्रीड़ा सचिव नईम अहमद ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रतियोगिता में बरेली ने कितने वर्गों में जीत हासिल की?
बरेली ने टेबल टेनिस के छह में से पांच वर्गों में जीत हासिल की।
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