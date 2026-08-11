मंडल की जूनियर बालिकाओं ने मुरादाबाद को 8-0 से रौंदा
अमेठी में सोमवार को जूनियर बालिका स्टेट फुटबाल चैंपियनशिप में बरेली मंडल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुरादाबाद मंडल को 8-0 से करारी शिकस्त दी।
अमेठी में सोमवार को जूनियर बालिका स्टेट फुटबाल चैंपियनशिप में बरेली मंडल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुरादाबाद मंडल को 8-0 से शिकस्त दी। शुरुआती मिनटों में मुरादाबाद ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन 13वें मिनट में बरेली की मानवी ने गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद मानवी ने 43वें और 50वें मिनट में गोल कर हैट्रिक पूरी की। बरेली की कंध्या, वर्तिका और राधिका ने भी गोल किए। राधिका ने इंजरी टाइम में एक और गोल दागकर टीम की जीत 8-0 कर दी। मानवी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस दौरान टीम के कोच एवं मैनेजर अविनाश शर्मा मौजूद रहे।
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