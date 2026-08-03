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कॉलेज जा रही छात्रा से छेड़छाड़, विरोध पर दी धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी के दरियाबाद थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा साइकिल से कॉलेज जा रही थी, जब आरोपियों ने उसकी साइकिल रोकी और उसे परेशान किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कॉलेज जा रही छात्रा से छेड़छाड़, विरोध पर दी धमकी

बाराबंकी। दरियाबाद थाना क्षेत्र में कॉलेज जा रही 18 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, 27 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे छात्रा साइकिल से डिग्री कॉलेज पढ़ने जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में एक नाले के पास राहुल पुत्र कैलाश तथा उसके साथ मौजूद दो अज्ञात युवकों ने उसकी साइकिल रोक ली और उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए और जान से मारने की धमकी दी।

शोर मचाने पर तीनों बिना नंबर की मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए। लोकलाज के कारण पीड़िता ने तत्काल शिकायत नहीं की। बाद में परिजनों से सलाह लेकर उसने थाने पहुंचकर तहरीर दी।

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