कॉलेज जा रही छात्रा से छेड़छाड़, विरोध पर दी धमकी

कॉलेज जा रही छात्रा से छेड़छाड़, विरोध पर दी धमकी
बाराबंकी के दरियाबाद थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा साइकिल से कॉलेज जा रही थी, जब आरोपियों ने उसकी साइकिल रोकी और उसे परेशान किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बाराबंकी। दरियाबाद थाना क्षेत्र में कॉलेज जा रही 18 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, 27 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे छात्रा साइकिल से डिग्री कॉलेज पढ़ने जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में एक नाले के पास राहुल पुत्र कैलाश तथा उसके साथ मौजूद दो अज्ञात युवकों ने उसकी साइकिल रोक ली और उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए और जान से मारने की धमकी दी।
शोर मचाने पर तीनों बिना नंबर की मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए। लोकलाज के कारण पीड़िता ने तत्काल शिकायत नहीं की। बाद में परिजनों से सलाह लेकर उसने थाने पहुंचकर तहरीर दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें