कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विभाग ने कई नमूने लिए

कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विभाग ने कई नमूने लिए
बाराबंकी में सावन कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अभियान चलाया। तीन टीमें विभिन्न धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर रही हैं। कई प्रतिष्ठानों पर निगरानी नमूने एकत्र किए गए और लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया।
बाराबंकी। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गुरुवार को अभियान चलाया।
खाद्य सुरक्षा अभियान
इस अभियान के तहत तीन टीमें गठित है। जो विभिन्न मार्गों और धार्मिक स्थलों के आसपास प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही हैं। ये टीमें लखनऊ-अयोध्या हाईवे, अयोध्या-लखनऊ हाईवे, बहराइच-गोंडा मार्ग और हैदरगढ़ स्थित अवशानेश्वर मंदिर व महादेवा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में तैनात की गई हैं।
निगरानी नमूने एकत्रित करना
टीमों ने मंजिठा के नाग देवता मंदिर मेला पर 21 खाद्य प्रतिष्ठानों को पंजीकरण वितरित किए। शहर के कुरौली से गोंडा बाईपास तक स्थित जफर एग स्टोर और पैसार एग स्टोर का निरीक्षण किया गया। सिरौलीगौसपुर स्थित शहीर किराना स्टोर से काजू और बादाम के दो निगरानी नमूने लिए गए। जबकि शहर में खुराना बेकर्स और मनीष बेकर्स का भी निरीक्षण किया गया। जहां से दूध के दो, सिरप का एक और फ्रोजन डेजर्ट के दो निगरानी नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए।
प्रतिष्ठानों को निर्देश
इस दौरान प्रतिष्ठानों को लाइसेंस और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप साइनेज दृश्य स्थल पर लगाने, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। इस प्रवर्तन कार्यवाही में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरद पाण्डेय, अरुण कुमार, सलिल सिंह, भगौती प्रसाद, डॉ. अंकिता यादव, पल्लवी तिवारी और अर्शी फारूकी शामिल रहे।
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