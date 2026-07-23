बापू टावर: संग्रहालय में तीन महीने की इंटर्नशिप को आवेदन आमंत्रित
बापू टावर संग्रहालय द्वारा 14 अगस्त, 2026 तक इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित प्रतिभागियों को तीन महीने की पूर्णकालिक इंटर्नशिप के लिए प्रति माह 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इच्छुक युवा 18 से 35 वर्ष के बीच आवेदन कर सकते हैं और एआई में कौशल रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बापू टावर संग्रहालय द्वारा इंटर्नशिप के दूसरे सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें कुल छह सीटों पर तीन महीने की पूर्णकालिक इंटर्नशिप दी जाएगी और प्रत्येक चयनित प्रतिभागी को प्रतिमाह 15,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त, 2026 तक वेबसाइट www.baputower.org पर उपलब्ध नियमावली एवं आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को महात्मा गांधी के विचारों से अवगत कराना, संग्रहालय के दर्शकों के साथ संवाद स्थापित करना और गांधीजी से जुड़े नए शोध, एआई डिजाइन और टेक्स्ट डेवलपमेंट जैसे कार्यों में छात्रों को प्रशिक्षित करना है।
इस इंटर्नशिप के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है और स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या उसमें अध्ययनरत छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, जिनमें एआई की योग्यता रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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