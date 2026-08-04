बोल-बम के भेष में शराब ले जा रहे दो युवक गिरफ्तार
बांका में श्रावणी मेला के दौरान उत्पाद विभाग ने दर्दमारा चेकपोस्ट के पास वाहन जांच में दो युवकों को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों की पहचान रामानंद कुमार और अजय कुमार के रूप में हुई है, जो दरभंगा जिले के गुलमा गांव के निवासी हैं। उनकी खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बांका, एक संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान उत्पाद विभाग ने दर्दमारा चेकपोस्ट के समीप वाहन जांच अभियान चलाकर बोल-बम के भेष में बाइक से जा रहे दो युवकों को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग के सहायक अवर निरीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में दोनों युवकों के पास से दो बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान दरभंगा जिले के तिलकेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के गुलमा गांव निवासी रामानंद कुमार एवं अजय कुमार के रूप में हुई है। उत्पाद विभाग ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान शराब की तस्करी रोकने के लिए लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें