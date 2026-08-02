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चांदन पुलिस की तत्परता से बिछड़ी वृद्ध महिला अपने परिजनों से मिली, थानाध्यक्ष की पहल की सराहना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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चान्दन (बांका)। निज प्रतिनिधि रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को चांदन थाना पुलिस की तत्परता से अपने परिजनों से बिछड़ी एक वृद्ध महिला को सकुशल खोजकर उनक

चांदन पुलिस की तत्परता से बिछड़ी वृद्ध महिला अपने परिजनों से मिली, थानाध्यक्ष की पहल की सराहना

चान्दन (बांका)। निज प्रतिनिधि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की सुरक्षा और सहायता के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को चांदन थाना पुलिस की तत्परता से अपने परिजनों से बिछड़ी एक वृद्ध महिला को सकुशल खोजकर उनके परिवार से मिला दिया गया। जानकारी के अनुसार, कांवरिया पल्ली कुमार, पिता स्वर्गीय भातू प्रसाद की माता 31 जुलाई को सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर जलार्पण के लिए जा रही थीं। यात्रा के दौरान सुग्गासर के समीप भीड़भाड़ में वह अपने परिजनों से बिछड़ गईं। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चलने पर परिजनों ने चांदन थाना पुलिस से सहायता की गुहार लगाई।

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सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारियों ने तत्काल खोजबीन शुरू की। लगातार प्रयास के बाद गोड़ीयारी नदी के पास वृद्ध महिला को सुरक्षित अवस्था में खोज लिया गया। पुलिस ने उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद परिजनों को सूचना दी और उन्हें सकुशल उनके परिवार के हवाले कर दिया। अपनी मां को सुरक्षित पाकर परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने चांदन थाना पुलिस, विशेष रूप से थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती एवं पुलिस टीम की मानवीय संवेदनशीलता, तत्परता और सराहनीय कार्यशैली के लिए आभार व्यक्त किया। श्रावणी मेला के दौरान चांदन, कटोरिया सुईया, बेलहर और जिलेबिया मोड़ थाना पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सहायता और सुविधा को लेकर पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है, जिससे कांवरियों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना हुआ है।

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