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बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन की दरें घटाईं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ग्राहकों को राहत देते हुए आवास ऋण पर ब्याज दर को 7.1 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। यह 'मानसून धमाका' विशेष पेशकश के तहत शुरू किया गया है। इस योजना में आवास ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर और प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो ग्राहकों के लिए राहत प्रदान करेगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन की दरें घटाईं

नई दिल्ली. एजेंसी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने ग्राहकों को राहत देते हुए आवास ऋण पर ब्याज दर में कटौती की है। बैंक ने एक पेशकश के तहत आवास ऋण पर ब्याज दर को मौजूदा के 7.1 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है। यह सुविधा सीमित अवधि के लिए शुरू की गई विशेष पेशकश 'मानसून धमाका' के तहत दी जा रही है। बैंक के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत आवास ऋण पर सात प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दर के साथ-साथ प्रसंस्करण शुल्क और दस्तावेजीकरण शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। बैंक के अनुसार, आवास ऋण पर सात प्रतिशत और वाहन कर्ज पर 7.45 प्रतिशत की ब्याज दरें उद्योग में सबसे प्रतिस्पर्धी दरों में शामिल हैं।

इन सुविधाओं से ग्राहकों पर मासिक किस्त (ईएमआई) का बोझ कम होगा।

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