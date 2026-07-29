Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बैंक ने नीलाम मकान पर दिलाया खरीदार को कब्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

करगहर, एक संवाददाता।पित करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की कोचस शाखा से 11 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। ऋण राशि से राइस मिल का

बैंक ने नीलाम मकान पर दिलाया खरीदार को कब्जा

करगहर, एक संवाददाता। कोचस स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा की ओर से लोन के बदले अधिग्रहित किए गए मकान को बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में खाली कराकर नीलामी में खरीदार श्वेता कुमारी को कब्जा दिलाया गया। इसकी जानकारी एसडीपीओ संजीव कुमार ने दी।

ऋण की जानकारी

उन्होंने बताया कि कोचस निवासी रामचंद्र सिंह, सुनील सिंह, राजू सिंह समेत चार लोगों ने हरनाथपुर में बजरंग राइस मिल स्थापित करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की कोचस शाखा से 11 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। ऋण राशि से राइस मिल का संचालन शुरू किया गया, लेकिन बैंक के बार-बार नोटिस के बावजूद समय पर ऋण की राशि जमा नहीं की गई।

नीलामी की प्रक्रिया

बैंक की ओर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद मिल संचालकों ने अधिकारियों से बातचीत कर समझौता किया था। इसमें सात करोड़ रुपये जमा करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद संचालकों ने एक करोड़ रुपये जमा किए, लेकिन शेष राशि जमा नहीं की गई। लंबे समय तक भुगतान नहीं होने पर बैंक ने ऋण राशि का पुनर्मूल्यांकन कराया।

घर का कब्जा

इसके बाद मिल संचालकों की ओर से गिरवी रखे गए मकान को बैंक ने 75 लाख रुपये में श्वेता कुमारी के नाम नीलाम कर दिया। नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के एक साल बाद भी मकान खाली नहीं किया गया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल ने मकान खाली कराया। बताया कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

सामान्य प्रश्न

बैंक ऑफ इंडिया ने कब मकान को नीलामी में रखा?
बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण की पुनर्मूल्यांकन के बाद मकान को नीलामी में रखा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News Bank Of India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।