बैंक ने नीलाम मकान पर दिलाया खरीदार को कब्जा
करगहर, एक संवाददाता।पित करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की कोचस शाखा से 11 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। ऋण राशि से राइस मिल का
करगहर, एक संवाददाता। कोचस स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा की ओर से लोन के बदले अधिग्रहित किए गए मकान को बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में खाली कराकर नीलामी में खरीदार श्वेता कुमारी को कब्जा दिलाया गया। इसकी जानकारी एसडीपीओ संजीव कुमार ने दी।
ऋण की जानकारी
उन्होंने बताया कि कोचस निवासी रामचंद्र सिंह, सुनील सिंह, राजू सिंह समेत चार लोगों ने हरनाथपुर में बजरंग राइस मिल स्थापित करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की कोचस शाखा से 11 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। ऋण राशि से राइस मिल का संचालन शुरू किया गया, लेकिन बैंक के बार-बार नोटिस के बावजूद समय पर ऋण की राशि जमा नहीं की गई।
नीलामी की प्रक्रिया
बैंक की ओर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद मिल संचालकों ने अधिकारियों से बातचीत कर समझौता किया था। इसमें सात करोड़ रुपये जमा करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद संचालकों ने एक करोड़ रुपये जमा किए, लेकिन शेष राशि जमा नहीं की गई। लंबे समय तक भुगतान नहीं होने पर बैंक ने ऋण राशि का पुनर्मूल्यांकन कराया।
घर का कब्जा
इसके बाद मिल संचालकों की ओर से गिरवी रखे गए मकान को बैंक ने 75 लाख रुपये में श्वेता कुमारी के नाम नीलाम कर दिया। नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के एक साल बाद भी मकान खाली नहीं किया गया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल ने मकान खाली कराया। बताया कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
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