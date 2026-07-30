ब्रिटेन ने पांचवीं बार ब्याज दर स्थिर रखी
ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ने इस साल पांचवीं बार प्रमुख ब्याज दर को 3.75 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने 6-3 के बहुमत से दर को यथावत रखा, जबकि कुछ सदस्यों ने इसे बढ़ाने का सुझाव दिया। मुद्रास्फीति दर जून में 2.6 प्रतिशत पर आ गई है, जो अभी भी लक्षित 2 प्रतिशत से अधिक है।
लंदन। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को इस साल पांचवीं बार अपनी प्रमुख ब्याज दर को 3.75 प्रतिशत पर स्थिर रखने की घोषणा की। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति ने 6-3 के बहुमत से नीतिगत दर को यथावत रखने का फैसला किया। हालांकि, तीन सदस्यों ने ऊर्जा कीमतों में हाल की तेजी को देखते हुए दर को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर चार प्रतिशत करने की बात कही थी। ब्रिटिश केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऊर्जा कीमतों के झटके का असर अभी अनिश्चित है और आगे की नीति इसी पर निर्भर करेगी कि यह प्रभाव कितना व्यापक और लंबा रहता है।
जून में ब्रिटेन की मुद्रास्फीति दर घटकर 2.6 प्रतिशत पर आ गई, जो मई में 2.8 प्रतिशत थी। हालांकि, यह अब भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के दो प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर है।
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