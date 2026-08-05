कृषि उद्यमी प्रशिक्षण पूरा, प्रतिभागियों को मिले प्रमाणपत्र
कार्यक्रम के दौरान सीडीओ का स्वागत करते अधिकारी।शाहजहांपुर। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) नियामतपुर में मंगलवार को 13 दि
शाहजहांपुर। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) नियामतपुर में मंगलवार को 13 दिवसीय कृषि उद्यमी प्रशिक्षण का समापन हुआ। सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए तथा 35 दिवसीय ब्यूटीशियन प्रैक्टिशनर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रतिभागियों के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर सराहना की। क्षेत्रीय प्रमुख दीपक कुमार ने बैंक की ऋण योजनाओं की जानकारी दी। निदेशक विशाल शुक्ला ने स्वरोजगार प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला। इस दौरान उप निदेशक (कृषि) पुरुषोत्तम मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी विकास किशोर, सुमित कुमार, बृजकिशोर यादव, मोहिनी राजवंशी, राहुल कनौजिया और पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे।
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