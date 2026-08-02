मानसून में सुधार से खाद्य महंगाई घटने की उम्मीद

नई दिल्ली, एजेंसी। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले सप्ताहों में यदि मानसून की स्थिति में सुधार होता है और बारिश सामान्य से अधिक रहती है तो खाद्य महंगाई का दबाव कम हो सकता है। हालांकि, अल नीनो के असर की आशंका के कारण स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। रिपोर्ट के अनुसार, 1 जून से 31 जुलाई 2026 के बीच देश में 389.8 मिमी बारिश हुई, जो दीर्घकालिक औसत से 13 प्रतिशत कम है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 474.3 मिमी वर्षा हुई थी। हालांकि, जुलाई में स्थिति में सुधार हुआ और इस महीने एलपीए से एक प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि जून में वर्षा 39 प्रतिशत कम रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 36 मौसम उपखंडों में से 19 में सामान्य या उससे अधिक बारिश हुई, जबकि 16 राज्यों में अब भी बारिश सामान्य से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में बारिश में सुधार से उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन आने वाले महीनों में मानसून की चाल, खरीफ बुआई और जलाशयों का जलस्तर कृषि उत्पादन और खाद्य महंगाई की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक होंगे。