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मानसून में सुधार से खाद्य महंगाई घटने की उम्मीद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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डीसी .. रिपोर्ट नई दिल्ली, एजेंसी। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक

मानसून में सुधार से खाद्य महंगाई घटने की उम्मीद

नई दिल्ली, एजेंसी। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले सप्ताहों में यदि मानसून की स्थिति में सुधार होता है और बारिश सामान्य से अधिक रहती है तो खाद्य महंगाई का दबाव कम हो सकता है। हालांकि, अल नीनो के असर की आशंका के कारण स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। रिपोर्ट के अनुसार, 1 जून से 31 जुलाई 2026 के बीच देश में 389.8 मिमी बारिश हुई, जो दीर्घकालिक औसत से 13 प्रतिशत कम है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 474.3 मिमी वर्षा हुई थी। हालांकि, जुलाई में स्थिति में सुधार हुआ और इस महीने एलपीए से एक प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि जून में वर्षा 39 प्रतिशत कम रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 36 मौसम उपखंडों में से 19 में सामान्य या उससे अधिक बारिश हुई, जबकि 16 राज्यों में अब भी बारिश सामान्य से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में बारिश में सुधार से उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन आने वाले महीनों में मानसून की चाल, खरीफ बुआई और जलाशयों का जलस्तर कृषि उत्पादन और खाद्य महंगाई की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक होंगे。

बुआई पर असर

कम बारिश का असर खरीफ फसलों की बुआई पर भी पड़ा है। 31 जुलाई तक खरीफ फसलों की बुआई 894.2 लाख हेक्टेयर में हुई, जो पिछले वर्ष के 920.7 लाख हेक्टेयर की तुलना में 2.9 प्रतिशत कम है। यह सामान्य बुआई क्षेत्र का करीब 81 प्रतिशत है। प्रमुख फसलों में मोटे अनाज की बुआई 7.5 प्रतिशत, दलहन की 6.3 प्रतिशत और धान की 2.2 प्रतिशत घटी है। दलहन में मूंग की बुआई 9.3 प्रतिशत और अरहर की 9.2 प्रतिशत कम हुई, जबकि उड़द का रकबा 10.7 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, तिलहन की बुआई 0.7 प्रतिशत, गन्ने की 1.5 प्रतिशत तथा जूट और मेस्ता की 1.9 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि कपास का रकबा 2.4 प्रतिशत घटा है。

सामान्य प्रश्न

मानसून की स्थिति में सुधार होने पर खाद्य महंगाई पर क्या असर पड़ेगा?
मानसून की स्थिति में सुधार होने पर खाद्य महंगाई का दबाव कम हो सकता है।
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