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खाते से उड़ाई रकम, अज्ञात पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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कुंडा के निवासी योगेश कुमार मिश्र ने पुलिस में तहरीर दी है कि उनके बेटे अभय मिश्र के बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक के खाते से क्रमशः 15000 और 95001 रुपये 4 अगस्त को यूपीआई के माध्यम से निकाले गए। और 5 अगस्त को 98001 रुपये और निकले। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

खाते से उड़ाई रकम, अज्ञात पर केस

कुंडा। कोतवाली के करीम नगर चौंसा गांव निवासी योगेश कुमार मिश्र ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसके बेटे अभय मिश्र निवासी जिला गुंदूर आन्ध्र प्रदेश ने फोन पर बताया कि उसके बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक आन्ध्रप्रदेश के खाते से 4 अगस्त को क्रमश: 15000 और 95001 रुपये यूपीआई के माध्यम से निकल गए। पांच अगस्त को 98001 रुपये और निकल गए। योगेश की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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