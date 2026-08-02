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2 लाख की हेरा फेरी में तत्कालीन प्रबंधक सेमत तीन के खिलाफ के केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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2 लाख की हेरा फेरी में तत्कालीन प्रबंधक सेमत तीन के खिलाफ के केस दर्ज

2 लाख की हेरा फेरी में तत्कालीन प्रबंधक सेमत तीन के खिलाफ के केस दर्ज

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की ऊंचागांव शाखा में आंतरिक जांच के दौरान करीब 2 लाख 2 हजार 649 की हेराफेरी पकड़ी गई है। बैंक उपमहाप्रबंधक योगेंद्र पाल सिंह ने तत्कालीन निलंबित शाखा प्रबंधक, कैशियर और एक खाताधारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने एसएसपी केआदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जिला सहकारी बैंक के उपमहाप्रबंधक प्रशासन योगेंद्र पाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि बैंक की जांच समिति ने कई वर्षों के खातों का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि शाखा के जिम्मेदार अधिकारियों ने मिलीभगत कर निष्क्रिय खातों को अवैध रूप से चालू किया और उनसे धनराशि निकाल ली।

जांच के अनुसार कुल 5 मामलों में गड़बड़ी मिली। तीन अलग-अलग खातों से धनराशि निकालकर उसे शाखा के कार्यालय खाते में ट्रांसफर किया गया। एक समिति के खाते में जमा राशि से 9,000 कम दर्शाए गए। दो खाताधारकों के आवर्ती खातों से रुपए निकाले गए। थाना प्रभारी रामकिशोर गौतम ने बताया कि बैंक ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक राधेश्याम पुत्र रामदास, तत्कालीन कैशियर नितिन कुमार और खाताधारक दिनेश कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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