बिजनौर : होम लोन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, बैंक मैनेजर व एजेंट पर मुकदमा दर्ज
महिला ने बैंक प्रबंधक और एजेंट पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि लोन की राशि निकाल ली गई जबकि उसे आज तक नहीं मिली। पीड़िता ने कहा कि हर महीने ईएमआई कट रही है और उसने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
होम लोन दिलाने के नाम पर बैंक प्रबंधक और एजेंट पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि महिला से खाली चेकों पर हस्ताक्षर कराकर लोन की अधिकांश राशि निकाल ली गई, जबकि आज तक उसे रकम नहीं मिली। पीड़िता ने आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। घर बनाने के लिए लिया था 33 लाख का होम लोन
शिकायत का विवरण
शहर कोतवाली की अम्बे विहार कॉलोनी निवासी रेनू कुमारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कोरोना काल में पति कंचपाल सिंह की मृत्यु के बाद उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली। वर्ष 2023 में घर बनाने के लिए उन्होंने बैंक की शाखा से होम लोन के लिए आवेदन किया।
एजेंट के धोखाधड़ी
रेनू का आरोप है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक महेश कुमार ने उन्हें एजेंट मनोज कुमार के पास भेजा। एजेंट ने लोन की प्रक्रिया के नाम पर सभी दस्तावेज लेने के साथ आठ खाली चेकों पर हस्ताक्षर करा लिए। साथ ही उनके नाम से एक्सिस बैंक में खाता भी खुलवाया, जिसकी जानकारी और पासबुक उन्हें कभी नहीं दी गई।
लोन की किश्तें और धमकी
तहरीर के अनुसार, जून से सितंबर 2023 के बीच लोन की किश्तें खाते में आईं, लेकिन मनोज कुमार ने हस्ताक्षरित चेकों के माध्यम से अधिकांश रकम अपने नाम, अमित कुमार तथा अन्य खातों में निकाल ली। पीड़िता का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें दूसरे खाते में रकम भेजने का झांसा दिया जाता रहा।
बैंक और एजेंट के चक्कर
डेढ़ साल तक लगवाते रहे चक्कर
रेनू का कहना है कि पिछले डेढ़ वर्ष से वह बैंक और एजेंट के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन न तो उन्हें लोन की राशि मिली और न ही कोई संतोषजनक जवाब। उल्टा आरोपियों ने कथित रूप से गाली-गलौज कर धमकी दी कि यदि कार्रवाई की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा।
ईएमआई की कठिनाई
हर महीने कट रही लोन की किश्त
पीड़िता ने बताया कि उन्हें लोन की राशि नहीं मिली, लेकिन उनके खाते से हर महीने 23,849 रुपये की ईएमआई कट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस धोखाधड़ी से वह आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
सामान्य प्रश्न
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