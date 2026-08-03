कलंक के खिलाफ: सहकारी बैंक के 96 बंद खातों से उड़ाए 53 लाख, चार अफसर-कर्मचारी सस्पेंड

नगर के मोतीबाग स्थित जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में कर्मचारियों की शह और मिलीभगत से ग्राहकों की गाढ़ी कमाई में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया है। छह बैंक कर्मचारियों ने साठ-गांठ कर कई वर्षों से बंद पड़े 96 खातों से 53 लाख से अधिक की राशि निकाल कर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया और कुछ राशि को नकदी के रूप में निकाल लिया। कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों से इन खातों की केवाईसी कर इसे अंजाम दिया है। बैंक के जीएम अनिल कुमार को जब इसकी शिकायत मिली तो उन्होंने तत्काल तीन सदस्यीस समिति बनाकर जांच शुरू कराई जिसके बाद पूरे मामले से पर्दा उठ गया। उन्होंने बताया कि ऊंचागांव की सहकारी बैंक से भी 2.2 लाख से अधिक की राशि निकाली गई थी यह खाते भी कई वर्षों से बंद थे।

इन्हें किया सस्पेंड जांच रिपोर्ट आने के बाद सिकंदराबाद शाखा में तैनात वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट मैनेजर चंद्रसैन, लिपिक नितिन कुमार, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ऊंचागांव राधेश्याम को सस्पेंड कर मोतीबाग शाखा से संबद्ध कर दिया है। इसके अलावा सुपरवाइजर देवेंद्र कुमार व अनिल कुमार के खिलाफ कार्यवाही के लिए शासन को लिख दिया है। एफआईआर के लिए एसएसपी को पत्र भेज दिया है।

ऐसे खुला मामला मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि बैंक के खाता धारक वीरपाल सिंह के परिजन सहकारी बैंक में पैसा निकालने के लिए शाखा में आए थे जब उन्होंने पासबुक में एंट्री कराई तो पता चला कि खाते से 1.10 लाख रुपये निकल चुके हैं, परिजनों बताया कि खातें से काफी समय से लेन-देन नहीं हो सका है। वीरपाल के पुत्र ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु करीब 13 साल पहले हो गई थी, खाते से पैसे कैसे निकले यह जांच का विषय है। मामले में पीड़ित से शिकायत लेकर बैंक अनुभाग अधिकारी प्रीतपाल सिंह, अनुभाग अधिकारी प्रशासन सारांश गंधर्व और राकेश कुमार मिश्र को जांच अधिकारी बनाकर जांच शुरू कराई तो पता चला कि कुल 96 खातों से 53 लाख से अधिक का फर्जी तरीके निकाले गए हैं।

फर्जी केवाईसी कर परिचितों और ट्रेडिंग कंपनियों को भेजा पैसा जांच में सामने आया कि मोतीबाग स्थित जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में 96 खाते ऐसे चिह्नित थे, जिनमें कई वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हो रहा था। इन अलग-अलग खातों में जमा 51.53 लाख रुपये पर बैंक कर्मचारियों की नीयत खराब हो गई। कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से इन खातों की केवाईसी अपडेट की और पूरी रकम निकाल ली। शातिर कर्मचारियों ने रकम को सीधे अपने पास रखने के बजाय अपने परिचितों के इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों के खातों में ट्रांसफर किया और कुछ रकम को वाउचर के माध्यम से निकाल लिया गया। बताया गया कि दिल्ली स्थित एक बैंक के खातों में रकम भेजी गई है इसमें ट्रेडिंग कंपनी से भी खरीद फरोख्त कर उसका भुगतान इसी पैसे से किया गया है।

जिन बैंकों में भेजा गया पैसा, उनकी भी होगी जांच बैंक प्रबंधन द्वारा अपनी पूरी जांच रिपोर्ट कर कर्मचारियों को दोषी मान लिया है और आरोप पूरी तरह से सिद्ध हो गए हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जिन-जिन बैंकों में पैसा ट्रांसफर किया गया है उसका भी जांच रिपोर्ट में पूरा उल्लेख किया गया है। एफआईआर के बाद पुलिस उक्त सभी बिंदुओं पर जांच कर उन खातों की भी जांच करेगी जिनमें पैसा भेजा गया है और इनके खाताधारक कौन हैं, ताकि रकम को निकाला जा सके इसके बारे में भी पुलिस को लिखा गया है। इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक और पीएनबी के इन खातों की पूरी डिटेल खंगाली जाएगी, ताकि यह साफ हो सके कि पैसों के लेन-देन में और कौन-कौन लोग शामिल थे।

बैंक करेगा पूरा भुगतान, होगी बर्खास्तगी बैंक के जीएम ने बताया की जिन बैंक खातों से रूपया निकला है उनका पूरा भुगतान बैंक द्वारा खाताधारकों को किया जाएगा इसके अलावा ऐसे सभी खातों को चिन्हित किया गया है जिनमें वर्षों से लेन-देन नहीं हो सका है उनमें खाता धारकों से संपर्क कर लेन-देन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो आरोपी दोषी हैं उनके वेतन से बैंक रिकवरी करेगा और सभी की बर्खास्तगी के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

कोट--

छह कर्मचरियों ने खातों में सेंध लगाकर 53 लाख से अधिक निकाले हैं। चार अधिकारी-कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ऊंचागांव शाखा से भी इनके द्वारा रुपये निकाले गए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी को एफआईआर के लिए लिखा गया है। दोषियों से रिकवरी होगी। इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।

-अनिल कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक