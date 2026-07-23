Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बंजारा एकता समाज की संकल्प पदयात्रा फफूंद पहुंची, समाज से एकजुट होने का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

आंध्र प्रदेश से शुरू हुई बंजारा एकता समाज की संकल्प पदयात्रा बुधवार को फफूंद पहुंची, जहां समाज के लोगों ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया। सभा में बंजारा समाज की गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। सभी ने 27 जुलाई को दिल्ली के कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया।

बंजारा एकता समाज की संकल्प पदयात्रा फफूंद पहुंची, समाज से एकजुट होने का आह्वान

आंध्र प्रदेश से शुरू हुई बंजारा एकता समाज की संकल्प पदयात्रा बुधवार को फफूंद पहुंची। कस्बे के नारायण धाम में आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों ने पदयात्रा का ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद पदयात्रा इटावा के लिए रवाना हो गई। कार्यक्रम का आयोजन मंगल नायक, प्रधान दिनेश नायक, प्रधान संत कुमार नायक एवं समस्त नायक समाज के सहयोग से किया गया। अध्यक्षता मुलायम नायक ने की। इस दौरान समाज के लोगों ने संत सेवालाल महाराज एवं लक्खीसरा बंजारा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।सभा को संबोधित करते हुए श्री जी महाराज ने कहा कि बंजारा समाज का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है।

समाज की अपनी अलग भाषा और पहचान है, जिसे संरक्षित रखने के साथ विकास के लिए एकजुट होना आवश्यक है। उन्होंने 27 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में समाज की राजनीतिक भागीदारी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में भी संगठन के बल पर समाज अपनी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। इस अवसर पर राकेश नायक, राजकुमार प्रधान, प्रदीप खन्ना सिंह, नेत्रपाल, नाहर सिंह, नीरज नायक, प्रदीप नायक सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।