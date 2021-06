बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा में शामिल हैं बांग्लादेशी और रेहिंग्या, PM मोदी से मिलने के बाद बोले शुभेंदु अधिकारी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद आरोप लगाया कि बांग्लादेश के घुसपैठिए और म्यांमार के रोहिंग्या बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल हैं। उन्होंने कहा, “मैंने मोदी जी को राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया। अब तक 25 महिलाओं के साथ रेप हुआ है। इन अपराधों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शामिल हैं। हजारों बेघर हैं। औसग्राम (पूर्वी बर्दवान जिले में) में 26 परिवार जंगल में छिपे हुए हैं।”

वह लगातार दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले थे। भाजपा लंबे समय से आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय दिया गया था, लेकिन सत्ताधारी दल ने हमेशा इस तरह के दावों का खंडन किया। अधिकारी ने कहा कि वह राज्यव्यापी आंदोलन में हिस्सा लेंगे, जिसकी घोषणा राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को राज्य पदाधिकारियों की बैठक के बाद की थी। अधिकारी ने कहा, "हम अपनी याचिका के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे।"

Blessed to meet the Honourable PM Shri @narendramodi Ji. I thank him for his precious time spared for me.



Detailed discussion took place for almost 45 minutes regarding Bengal and several other political issues. Sought his support and guidance for the development of West Bengal. pic.twitter.com/uLvGgo5XV9