बांग्लादेश में शेख हसीना का आवास संग्रहालय में तब्दील

यह उद्घाटन उसी दिन किया गया जिस दिन 5 अगस्त, 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत चली गईं थीं।

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में 2024 में हुए जन विद्रोह के मौके पर बुधवार को बांग्लादेश में जुलाई जन विद्रोह दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने संग्रहालय में बदले गए पूर्व पीएम शेख हसीना के सरकार आवास का उद्धाटन किया।

उद्घाटन समारोह यह म्यूजियम 2024 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के पीड़ितों की याद में बनाया गया है, जिन प्रदर्शनों ने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया था। गणाभवन हसीना के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री का सरकारी आवास हुआ करता था। यह उद्घाटन उसी दिन किया गया जिस दिन 5 अगस्त, 2024 को वे भारत चली गईं थीं।

अगली कार्रवाई इस मौके पर रहमान ने कहा, तानाशाही-विरोधी आंदोलन में हत्या करने वालों पर कानून की उचित प्रक्रिया के तहत पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से मुकदमा चलाया जाएगा। सरकारी संस्थानों का नाम इस विद्रोह में मारे गए कार्यकर्ताओं और 2009 से हसीना की अवामी लीग के शासन के दौरान मारे गए लोगों के नाम पर रखा जाएगा।

सुरक्षा कड़ी इसी बीच, हसीना के न्यू दिल्ली से वर्चुअल तरीके से जनता को संबोधित करने की योजना के कारण हिंसा की आशंका को देखते हुए बांग्लादेश ने पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हसीना के सार्वजनिक संबोधन से पहले, अमेरिका में रहने वाले उनके बेटे और अपदस्थ अवामी सरकार में सलाहकार साजीब वाजेद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 5 अगस्त हमें याद दिलाता है कि कैसे कुछ सत्ता-लोभी और बांग्लादेश-विरोधी ताकतों की सोची-समझी साजिश के तहत चरमपंथियों ने एक संगठित राज्य और सामाजिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। हालांकि शाम तक हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई थी।