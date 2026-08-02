चिन्मय दास को दो मामलों में बांग्लादेश हाईकोर्ट से मिली जमानत
- दो अन्य याचिकाओं पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी ढाका, एजेंसी।
- दो अन्य याचिकाओं पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने संत चिन्मय कृष्ण दास को उनके खिलाफ दर्ज चार मामलों में से दो मामलों में जमानत दे दी है। उनके वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
सुनवाई की जानकारी
भट्टाचार्य ने बताया कि बांग्लादेश हाईकोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास को चार मामलों में से दो में जमानत दे दी है। इन मामलों में हत्या के प्रयास, तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा डालने और अन्य संबंधित आरोप लगाए गए थे। दो न्यायाधीशों की पीठ ने जमानत का आदेश दिया। न्यायमूर्ति केएम जाहिद सरवर और न्यायमूर्ति शेख अबू ताहेर की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने शेष दो मामलों में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। चिन्मय दास को 25 नवंबर, 2024 को ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। वह इस्कॉन के पुजारी और 'बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत' के प्रवक्ता रह चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। 27 नवंबर, 2024 को चट्टोग्राम कोर्ट परिसर के बाहर उनके समर्थकों और कानून-व्यवस्था बलों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई थीं।
चिन्मय कृष्ण दास का अधिकारों का संघर्ष
चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश के हिंदू (सनातनी) समुदाय के अधिकारों की मुखर आवाज रहे हैं। वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायाधिकरण गठित करने और अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग मंत्रालय स्थापित करने की मांग उठाते रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
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