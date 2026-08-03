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कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बांदा पुलिस की अपील, सड़क पर विश्राम न करने की सलाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा पुलिस ने श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर विश्राम करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। मुख्य मार्ग पर बैठने से दुर्घटनाएं बढ़ने की आशंका है।

कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बांदा पुलिस की अपील, सड़क पर विश्राम न करने की सलाह

बांदा। श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांदा पुलिस ने आवश्यक सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। सीओ सौरभ सिंह ने कहा कि सभी कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे मुख्य मार्ग अथवा सड़क पर बैठकर या लेटकर विश्राम न करें, क्योंकि इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। पुलिस द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि विश्राम के लिए सड़क किनारे स्थित मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला, ढाबा अथवा अन्य सुरक्षित स्थानों का ही चयन करें। मुख्य मार्ग पर बैठने से न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, बल्कि अन्य श्रद्धालुओं और आमजन के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होती है।

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बांदा पुलिस ने कांवड़ यात्रियों से यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करने, पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने तथा अन्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखने की अपील की है। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि जारी यातायात एवं सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर ही विश्राम करें, ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। वही सावन के सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने जनपद में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है और आमजन से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। ट्रैफिक सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि चित्रकूट की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बांदा-अतर्रा-बदौसा-चित्रकूट मार्ग, जो कांवड़ यात्रा मार्ग घोषित किया गया है। जिस पर शनिवार, रविवार और सोमवार को दिन-रात भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। बांदा से चित्रकूट जाने वाले वाहन चालक बांदा-बिसंडा-पहाड़ी मार्ग अथवा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उपयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। वहीं, बांदा-बबेरू-फतेहपुर, बांदा-चिल्ला-चौडगरा, बांदा-महोबा और बांदा-नरैनी-कालिंजर सहित अन्य सभी प्रमुख मार्ग सामान्य दिनों की तरह सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुले रहेंगे। कांवड़ यात्रियों से भी अनुरोध किया है कि वे केवल निर्धारित बांदा-अतर्रा-बदौसा कांवड़ यात्रा मार्ग का ही उपयोग करें। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर अनावश्यक आवागमन से बचें।वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें।

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