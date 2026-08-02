दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, तीन किलो गांजा पकड़ा
बांदा में नगर कोतवाली पुलिस ने रविवार को दो तस्करों को तीन किलो सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी रिंकू और सलमान पर विभिन्न धाराओं में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे पहले से हैं। पुलिस ने उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के पास से गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।
बांदा। नगर कोतवाली पुलिस ने रविवार को दो तस्करों को तीन किलो सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। कृषि विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी दीपक कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी रिंकू के विरुद्ध पूर्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं रेलवे अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज । वह पूर्व में भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। बताया कि रविवार को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर ने बताया कि रिंकू पुत्र सुरेश व सलमान पुत्र अमिया कनवारा मोड़ के पास खड़े हैं। उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के पास से अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है।
तलाशी में दोनों के पास से करीब तीन किलो सूखा गांजा बरामद हुआ। गांजे को कब्जे में लेकर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी रिंकू मुचियाना मोहल्ला तथा सलमान सलमान पुत्र अमिया मुरवां हुसैनपुर थाना गिरवां का निवासी है। टीम में संकट मोचन चौकी प्रभारी आकांक्षा पटेलसहित राघवेंद्र सिंह, दीप कुमार, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र सिंह व मोहित शिवहरे भी मौजूद रहे।
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