Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, तीन किलो गांजा पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

बांदा में नगर कोतवाली पुलिस ने रविवार को दो तस्करों को तीन किलो सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी रिंकू और सलमान पर विभिन्न धाराओं में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे पहले से हैं। पुलिस ने उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के पास से गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।

दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, तीन किलो गांजा पकड़ा

बांदा। नगर कोतवाली पुलिस ने रविवार को दो तस्करों को तीन किलो सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। कृषि विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी दीपक कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी रिंकू के विरुद्ध पूर्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं रेलवे अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज । वह पूर्व में भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। बताया कि रविवार को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर ने बताया कि रिंकू पुत्र सुरेश व सलमान पुत्र अमिया कनवारा मोड़ के पास खड़े हैं। उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के पास से अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है।

तलाशी में दोनों के पास से करीब तीन किलो सूखा गांजा बरामद हुआ। गांजे को कब्जे में लेकर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी रिंकू मुचियाना मोहल्ला तथा सलमान सलमान पुत्र अमिया मुरवां हुसैनपुर थाना गिरवां का निवासी है। टीम में संकट मोचन चौकी प्रभारी आकांक्षा पटेलसहित राघवेंद्र सिंह, दीप कुमार, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र सिंह व मोहित शिवहरे भी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Banda News Banda Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।