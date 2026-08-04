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किशोरी को धमका रहे दुष्कर्म के आरोपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा के एक गांव की किशोरी ने पुलिस में तहरीर दी है, जिसमें उसने दुष्कर्म और दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोपी पिंटू उर्फ सुनील कुमार और उसके भाई उसे सोशल मीडिया पर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और सुलह का दबाव बना रहे हैं। उनके आतंक से उसे जानमाल का खतरा है।

किशोरी को धमका रहे दुष्कर्म के आरोपी

बांदा। देहात कोतवाली के एक गांव निवासी दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि तिंदवारी निवासी पिंटू उर्फ सुनील कुमार पुत्र कालका के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट तथा दलित उत्पीड़न का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। आरोपी व उसका भाई वाट्सएप व इंस्टाग्राम तथा फेसबुक में मैसेज के जरिए उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं और सुलह का दबाव बना रहे हैं। अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोनों के आतंक से भयभीत हैं। कभी भी उन्हें जानमाल का खतरा हो सकता है।

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