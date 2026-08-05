भाजपा की जिले भर में 10 से निकालेगी तिरंगा यात्रा

बांदा। स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा जिले भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी और हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। जिला कार्यालय में बुधवार को कार्यशाला में अभियन की रूपरेखा तैयार की गई। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया और जिम्मेदारियां सौंपीं। जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ने कहा कि 10 से 15 अगस्त तक मंडल, विधानसभा व जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी l 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, जिसमें हर घर में ध्वज लगाया जायेगा 13 को जिला मुख्यालय पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी l इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देश भक्ति की भावना को मजबूत करना है।