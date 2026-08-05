भाजपा की जिले भर में 10 से निकालेगी तिरंगा यात्रा
बांदा में भाजपा स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। जिला कार्यालय में कार्यशाला में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों की जानकारी दी। 10 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा, और हर घर में ध्वज लगाया जायेगा। यह अभियान देश भक्ति को बढ़ाने के लिए है।
बांदा। स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा जिले भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी और हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। जिला कार्यालय में बुधवार को कार्यशाला में अभियन की रूपरेखा तैयार की गई। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया और जिम्मेदारियां सौंपीं। जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ने कहा कि 10 से 15 अगस्त तक मंडल, विधानसभा व जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी l 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, जिसमें हर घर में ध्वज लगाया जायेगा 13 को जिला मुख्यालय पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी l इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देश भक्ति की भावना को मजबूत करना है।
उन्होंने बताया कि 13 व 14 अगस्त को शहीद स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलेगा। 14 को भारत विभाजन विभीषिका दिवस पर गोष्ठी व मौन जुलूस निकाला जाएगा। जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की l पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता, अशोक त्रिपाठी जीतू, चंद्र प्रकाश खरे, दिनेश तिवारी,रामभवन उपाध्याय, सुधीर कुशवाहा, उत्तम सक्सेना, रूपा चौहान, निर्मला गौतम, दुर्गा चौरसिया, अमित सेठ भोलू आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें