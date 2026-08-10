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शिक्षा के सदनों में बुलंद हुई नशामुक्त भारत की आवाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में नशामुक्त भारत का संदेश युवा शिक्षा सदनों में फैला। बीएचयू और यूपी कॉलेज के विद्यार्थियों ने साइकिल रैली निकालकर नशे की दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। कुलपति ने रैली का शुभारंभ किया, जहां छात्रों को नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।

शिक्षा के सदनों में बुलंद हुई नशामुक्त भारत की आवाज

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। नशामुक्त भारत का संदेश रविवार को काशी के शिक्षा सदनों में गूंजा। महामना की तपोभूमि बीएचयू और राजर्षि उदय प्रताप की स्मृतियों से सजे यूपी कॉलेज में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने साइकिल रैली निकाल कर नशामुक्त भारत के संदेश का प्रचार प्रसार किया। नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना की बीएचयू इकाई के तत्वावधान में ‘संडे ऑन साइकिल’ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा नशामुक्त भारत के संदेश को समाज तक पहुंचाने के लिए उन्हें प्रेरित करना था। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने मालवीय भवन प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया।

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उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे के दुष्परिणामों के प्रति सचेत रहें। स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों एवं समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। इस अवसर पर कुलसचिव राजन श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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