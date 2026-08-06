इंटरनेशनल ट्रेड शो में बनारस के 40 उद्यमी शामिल होंगे
वाराणसी की हस्तशिल्प कला और आधुनिक उत्पाद 25-29 सितंबर को नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रदर्शित होंगे। यहां 40 उद्यमी और कारीगर भाग लेंगे। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के खरीदार बनारस के पारंपरिक कारीगरों के हुनर और नवीन उत्पादों का अनुभव कर सकेंगे।
वाराणसी। अगले माह नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में बनारस की हस्तशिल्प कला के साथ आधुनिक उत्पाद भी प्रदर्शित होंगे। 25-29 सितंबर के बीच होने वाले आयोजन में बनारस से 40 उद्यमी, शिल्पी-बुनकर शामिल होंगे। यहां दुनिया भर से आने वाले खरीदार बनारस के पारंपरिक कारीगरों के हुनर और आधुनिक उत्पादों को करीब से देखेंगे। उद्योग उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि इसमें एक जिला एक उत्पाद, एमएसएमई की योजनाओं के लाभार्थी समेत निर्यातक हिस्सा लेंगे। वाराणसी से 15 ओडीओपी उद्यमी, 5 एमएसएमई इकाइयां तथा 20 निर्यातक इंटरनेशनल ट्रेड शो में हिस्सा लेंगे। ओडीओपी के लिए विशेष स्टॉल स्थापित किया जाएगा।
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