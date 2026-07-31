पहली तिमाही में बनारस बीड्स का बेहतर प्रदर्शन
वाराणसी में बनारस बीड्स लिमिटेड की 46वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई। बैठक में 2025-26 के प्रदर्शन की समीक्षा की गई, जिसमें उल्लेखनीय राजस्व और लाभ वृद्धि की बात की गई। हालाँकि, अमेरिकी बाजार में टैरिफ वृद्धि के कारण निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बनारस बीड्स लिमिटेड की 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार को रथयात्रा स्थित कन्हैया लाल गुप्ता स्मृति भवन में हुई। कंपनी प्रबंधन ने वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन की समीक्षा की और तिमाही परिणामों में राजस्व और लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होने की बात रखी गई।
बैठक के मुख्य बिंदु
कंपनी के चेयरमैन एवं एमडी अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वैश्विक स्तर पर निर्यात आधारित उद्योगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाए जाने तथा वहां की व्यापारिक नीतियों पर अनिश्चितता के कारण अमेरिकी खरीदारों ने कई ऑर्डर रोक दिए। जिससे कंपनी के निर्यात, कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि पहली तिमाही में कंपनी का राजस्व पिछली तिमाही की तुलना में 39.18 प्रतिशत तथा पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 45.90 प्रतिशत बढ़ा है।
भविष्य की रणनीति
सीईओ एवं एमडी सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा कि कंपनी के पास वर्तमान में ₹12 करोड़ से अधिक के ऑर्डर हैं। यदि अमेरिका निर्यात पर टैरिफ में और वृद्धि करता है तो उसका सीधा असर कंपनी के कारोबार पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनी मध्य-पूर्व, यूरोप और अफ्रीकी देशों के बाजारों पर विशेष ध्यान देगी। बैठक में निदेशक सीए सुशील कुमार कंडोई, अनिल कुमार गुप्ता, मनन कुमार साह, जयंती माथुर, सीए जीडी दुबे, कमल किशोर श्रीवास्तव, अजय जायसवाल, उपाध्यक्ष शिवानी गुप्ता, कंपनी सचिव आरके सिंह आदि मौजूद रहीं।
सामान्य प्रश्न
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